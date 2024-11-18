На Украине призвали готовиться воевать без помощи США

Экс-военный «Айдара»: Киев должен готовиться к остановке Трампом военной помощи

Украина должна готовиться к тому, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от предоставления военной помощи Киеву. Об этом заявил экс-командир роты батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

По его словам, это худший для Украины сценарий, при этом он является и самым вероятным. Он напомнил, что еще во время своей избирательной кампании Трамп заявил, что после инаугурации остановит российско-украинский конфликт.

«То, что он не блефует, подтверждается тем, что еще в статусе кандидата в президенты он уже на семь месяцев блокировал нам помощь», — заключил военный.

Ранее в команде Трампа отреагировали на решение действующего президента США Джо Байдена, санкционирующее использование Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг сообщил, что только Трамп обладает способностью завершить конфликт на Украине.