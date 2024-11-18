В команде Трампа отреагировали на решение Байдена об ударах по России

В команде Трампа заявили о способности политика завершить конфликт на Украине

Директор по коммуникациям переходной команды победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Стивен Чунг прокомментировал сообщения, что действующий американский лидер Джо Байден санкционировал использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом он высказался в беседе с CNN.

Чунг отреагировал на решение Байдена об ударах американскими ракетами по России и напомнил, что только Трамп обладает способностью завершить конфликт на Украине.

«Как заявлял президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — отметил представитель политика.

Чунг подчеркнул, что, официальные заявления по вопросу ударов по России сделает сам Трамп или его уполномоченные представители.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение объяснили тем, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.