На Украине указали на желание Зеленского проигнорировать победу Трампа

Медведчук: Зеленский продолжает «валять дурака» и надеется, что Трамп не заметит

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что избранный президент США Дональд Трамп не заметит, как Киев пытается ставить Вашингтон свои условия. На желание украинского лидера проигнорировать победу Трампа на выборах указал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«С победой Дональда Трампа на выборах режим Зеленского как ни в чем не бывало продолжает заниматься тем, чем занимался всегда, а именно валяет дурака. (...) И расчет на то, что Трамп там за океаном не заметит», — заявил политик.

Он добавил, что в Киеве надеются сохранить текущий формат отношений с Вашингтоном и продолжить «диктовать свои условия».

Ранее Медведчук заявил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».