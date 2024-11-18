Названо число пострадавших при пожаре в российской больнице

Двое рабочих пострадали при пожаре в больнице в Екатеринбурге

Двое рабочих пострадали при пожаре в больнице в Екатеринбурге. Такое число назвали в Минздраве российского региона, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что одного из них доставили в больницу. Другому мужчине оказали всю необходимую помощь на месте.

«В результате возгорания пострадали два сотрудника подрядной организации, выполняющей плановый ремонт крыши», — уточнили в Минздраве.

18 ноября стало известно, что в Екатеринбурге загорелась центральная городская больница. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон.

Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 39 человек. Из здания больницы эвакуировали 300 пациентов и сотрудников.