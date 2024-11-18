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11:58, 18 ноября 2024Россия

Выпрыгивающих из окон охваченной пожаром российской больницы людей сняли на видео

В Екатеринбурге загорелась центральная горбольница, люди выпрыгивают из окон
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Регнум

В Екатеринбурге загорелась Центральная городская больница. Снятые очевидцами видеозаписи опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На одном из роликов видно, как люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы.

По данным регионального МЧС, огнем охвачено 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвуют 39 человек, сведений о пострадавших пока нет. По данным Telegram-канала Shot, эвакуированы 300 пациентов и сотрудников лечебного учреждения.

По словам очевидцев, которые приводит телеканал «Царьград» в Telegram, перед пожаром на крыше здания шли ремонтным работы. «Утепляли крышу. В этот же момент работали болгаркой, искры», — рассказал один из горожан.

Ранее в Луганской народной республике десятки пациентов дома престарелых эвакуировали из-за пожара.

ЖЗЛ
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