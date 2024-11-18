Названо максимально допустимое количество красной икры в день

Диетолог Безнебеева посоветовала съедать не более 30 граммов красной икры в день

Красная икра — высококалорийный продукт, который содержит много жиров, напомнила диетолог Виктория Безнебеева. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала россиянам максимально допустимое в день количество этого продукта.

Специалистка посоветовала съедать не более 20-30 граммов красной икры в день.

Безнебеева отметила, что икра — это очень полезный, но в то же время жирный продукт, который может привести к резкому набору веса. «Самый идеальный вариант — есть не бутерброды с икрой, а салаты», — рассказала она. Врач подчеркнула, что благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот икра способствует снижению уровня холестерина, улучшает работу сердца и сосудов.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала способ отличить настоящую красную икру от поддельной. Прежде всего, рассказала она, покупателя должны насторожить низкая цена и некачественная упаковка.