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16:57, 18 ноября 2024Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками

Est-a-Tet: сильнее всего новостройки Москвы подешевели в районе Кокошкино
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В октябре 2024 года новостройки сильнее всего подешевели в районе (поселении) Кокошкино — на 5,5 процента за месяц, до 237,7 тысячи рублей за квадратный метр. Локации Новой Москвы с наибольшим снижением цен на первичное жилье назвали аналитики риелторской компании Est-a-Tet в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место заняло поселение Филимонковское — там строящиеся квартиры уменьшились в цене на 3 процента, до 237,7 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров поселение Сосенское со снижением на 0,5 процента, до 271,5 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-5 по этому показателю также вошли поселения Марушкинское (минус 0,3 процента, до 216,5 тысячи рублей за «квадрат») и Кленовское (минус 0,1 процента, до 128 тысяч рублей за «квадрат»).

«Лидерство Кокошкино в рейтинге по снижению цен связано с вымыванием лотов в единственном проекте "Новое Внуково", где предложение за месяц сократилось на 17 процентов. А первое место Щербинки по росту средней цены "квадрата" объясняется выходом на рынок более дорогих объектов в единственном проекте в данной локации — ЖК "Юнино"», — пояснила руководитель направления «Аналитика» Est-s-Tet Светлана Комиссарова.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в новостройках Новой Москвы получится приобрести за 4,9 миллиона рублей. В старых границах столицы наиболее доступный лот на первичном рынке обойдется в 5,3 миллиона рублей.

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