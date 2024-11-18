Названы резко нарастившие поставки яблок в Россию страны

Россия в 2024 году резко нарастила ввоз яблок из Китая, Турции, ЮАР и Сербии

Россия резко нарастила импорт яблок из-за границы после майских холодов — объем поставок вырос на 70 процентов, а сильнее всего, сразу в 3,8 раза, до 14,6 тысячи тонн, их нарастил Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди стран, показавших значительный рост экспорта яблок в РФ в указанные сроки, агентство также назвало Турцию (в 2,6 раза, до 22,5 тысячи тонн), ЮАР (в 2,3 раза, до 22,6 тысячи тонн), а также Сербию (на 67 процентов, до 12,6 тысячи тонн), Молдавию (на 80 процентов в мае-июне, до 16,1 миллиона тонн) и Казахстан (в полтора раза, до 11,1 тысячи тонн). Всего с мая Россия закупила у иностранных поставщиков 115 тысяч тонн яблок, говорится в материалах.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал принять все необходимые меры, чтобы не допустить скачков цен на яблоки из-за майских заморозков. Глава Минсельхоза Оксана Лут в начале июня отмечала, что из-за непогоды план сбора плодов в России в этом году снизился с 1,8 до 1,5 миллиона тонн. Позднее власти повысили прогноз до 1,6 миллиона тонн.

На фоне рисков неурожая в стране к концу лета стали дорожать так называемые технические яблоки, используемые для производства напитков. Отмечалось, что такие фрукты прибавили в цене год к году от 45 до 67 процентов.