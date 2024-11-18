В Госдуме признали отсутствие альтернативы повышению ключевой ставки

Глава комитета ГД Аксаков признал неизбежность нового повышения ключевой ставки

У Центробанка в текущих условиях нет альтернативы повышению ключевой ставки, потому что регулятор вынужден сбивать инфляцию. Об этом, комментируя вопрос цен на жилье, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что депутаты не обсуждают и не будут обсуждать принудительное снижение ставок по ипотеке, потому что падение цен на жилье должно быть связано с остановкой роста цен.

«Самая главная мера — это сбить инфляцию. Будет инфляция четыре процента, значит, и проценты по ипотеке будут около семи процентов, других вариантов нет», — заключил он.

При этом Аксаков напомнил, что до текущего состояния рынок довели не из-за денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России.

Ранее советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что повышение цен в России продолжается весьма высокими темпами. В октябре рост устойчивых компонентов инфляции ускорился, в ноябре ее темпы сохраняются. По его словам, это не очень хороший сигнал в контексте динамики ключевой ставки.

По итогам заседания совета директоров 25 октября регулятор поднял ставку с 19 до 21 процента, а также не исключил, что на декабрьском заседании доведет ее до 23 процентов.