JAMA Network Open: обнаружены факторы атрофии мозга

Ученые Университета Джонса Хопкинса обнаружили факторы, связанные с ускоренной атрофией мозга и переходом от нормальных мыслительных способностей к легкому когнитивному нарушению (MCI). Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

Анализ показал, что у людей с диабетом II типа и низким уровнем определенных белков в спинномозговой жидкости отмечаются более быстрые изменения в структуре мозга и повышенный риск раннего развития MCI. Специфические изменения включают снижение уровня амилоидных β-пептидов, связанных с болезнью Альцгеймера, что делает данные биомаркеры важными предикторами.

Для этого исследования была использована группа BIOCARD, участники которой наблюдались на протяжении в среднем 20 лет, с проведением сканирования мозга и анализа спинномозговой жидкости. Исследование охватывало период с 1995 по 2023 год, и в нем приняли участие 185 человек, средний возраст которых на момент начала составлял 55 лет.

Результаты показали, что у участников с высоким уровнем атрофии белого вещества и расширением желудочков мозга риск перехода к MCI был значительно выше. Атрофия белого вещества увеличивала риск на 86 процентов, а расширение желудочков — на 71 процент. Эти изменения считались важными индикаторами начала когнитивных нарушений.

Дополнительно, наличие диабета II типа увеличивало риск развития MCI на 41 процент. Также низкое соотношение амилоидных β-пептидов Aβ 42 к Aβ 40 в спинномозговой жидкости приводило к 48-процентному повышению риска MCI. Комбинация диабета и низкого соотношения амилоидов повышала риск на 55 процентов, что подтверждает значимость совокупного воздействия этих факторов.

Эти выводы подчеркивают необходимость раннего выявления людей с ускоренной атрофией мозга и неблагоприятными биомаркерами. Определяя высокий риск, можно разрабатывать стратегии превентивного вмешательства, которые помогут отсрочить или предотвратить начало когнитивных нарушений.