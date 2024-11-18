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16:22, 18 ноября 2024Силовые структуры

Один из задержанных за нападение на шестикратного чемпиона России по футболу признал вину

МВД: один из задержанных за нападение с ножом на тренера Евсеева признал вину
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал УМВД России по Астраханской области

Один из задержанных после вооруженного нападения на шестикратного чемпиона России по футболу и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Мужчина рассказал, что достал баллончик, а его друг — нож. Затем произошла драка. «Я раскаиваюсь, вину свою осознаю. Больше такого не повторится», — заявил он.

На знаменитого экс-футболиста Евсеева, его помощника Александра Шмарко и заместителя гендиректора команды, которые возвращались в гостиницу после матча, напали двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения на Адмиралтейской улице. Они, будучи пьяными, подошли к ним и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку — в лицо Евсееву брызнули перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили тому в лицо.

Напавших задержали, а позднее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

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