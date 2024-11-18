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14:06, 18 ноября 2024Спорт

На знаменитого российского экс-футболиста и тренера напали после матча. Его помощнику порезали лицо. Что известно?

На знаменитого российского экс-футболиста и тренера Евсеева напали после матча
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На знаменитого экс-футболиста, ныне главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева, его помощника Александра Шмарко и заместителя гендиректора команды напали в Астрахани после матча.

Нападение произошло около полуночи. «Только что был звонок. Вадим Евсеев. Говорит, что на него совершено нападение с применением холодного оружия. В данный момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются в деле», — сообщил комментатор Денис Казанский.

Евсееву брызнули в лицо из баллончика, помощнику порезали лицо

Как уточнили в управлении МВД России по Астраханской области, на тренеров, которые возвращались в гостиницу, напали двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения на Адмиралтейской улице. Они, будучи пьяными, подошли к ним и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку — в лицо Евсееву брызнули перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили тому в лицо.

Напавших задержали, а позднее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы. Как оказалось, один из них находится под следствием за мошеннические действия.

«С другом шли по улице Адмиралтейская. Попросили у людей прикурить. Они нам отказали, и в результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож, и произошла драка. Раскаиваюсь, вину свою признаю. Больше такого не повторится», — рассказал на оперативном видео один из напавших. Другой добавил, что они с другом выпили и пошли гулять, а также что его ранее задерживали за мошенничество.

Кадр: Telegram-канал УМВД России по Астраханской области

ФК «Ленинградец» в ночном заявлении уточнил, что тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана, а Евсеев, Шмарко и замгендиректора шли последними. «Первое и самое главное: все тренеры и сотрудники клуба находятся в безопасности, им оказана медицинская помощь. Угроз их жизни нет», — заверил клуб, пояснив, что Шмарко получил порез щеки.

Клуб во вторник днем должен вылететь в Санкт-Петербург и в среду вернуться к тренировкам. Там также подчеркнули, что произошедшее не имеет никакого отношения к прошедшей игре с астраханским «Волгарем», которая прошла в воскресенье и завершилась вничью 1:1.

Позднее в клубе добавили, что с Евсеевым и Шмарко все в порядке, их зашили и отпустили из больницы. Они находятся в гостинице с командой. «Кто нападал? Гопники какие-то, бандиты, хулиганы», — ответили в клубе.

Евсеев рассказал о проблемах со зрением из-за нападения

Сам Вадим Евсеев вскоре после нападения сообщил, что чувствовал себя «более‑менее», но на тот момент глаза еще не полностью восстановились. На вопрос «Спорт-Экспресса», в порядке ли он, Евсеев ответил «нет». Он также указывал, что не знал мотивы нападения.

ТАСС он добавил, что проблемы с глазами оставались, и через неделю он поедет в больницу в Москве.

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Александр Шмарко же рассказал, что ему наложили швы. «Чувствую себя нормально. Наложили швы на порез. Какие-то гопники напали. Дело заведено. Разбираются», — сказал он. В разговоре с Mash он назвал их «людьми под наркотой, скорее всего», добавив, что ему неудобно говорить из-за наложения швов.

Футбольный агент Александр Маньяков в понедельник сообщил, что поговорил с Вадимом Евсеевым, и тот заявил, что 18 ноября — его «второй день рождения». «Уверен, все у Евсеева будет хорошо, потому что человек он духовитый, сильный. Обязательно восстановится. Это дело временное. <...> Молодец, что дал отпор. Как выразился [Евсеев]: “Мытищинская закалка”», — добавил менеджер.

Евсеев стал шестикратным чемпионом России в «Спартаке» и «Локомотиве»

48-летний Вадим Евсеев известен как игрок «Спартака», с которым в 1990-е годы четырежды стал чемпионом России, и как футболист «Локомотива», с которым выиграл еще два золота в 2002 и 2004 годах. Позднее защитник выступал также за «Торпедо» и «Сатурн». Также сыграл 20 матчей за сборную России, в том числе выступал на чемпионате Европы-2004. Именно его победный гол в стыковом матче со сборной Уэльса в ноябре 2003-го позволил национальной команде пробиться на тот Евро.

После завершения игровой карьеры стал тренером, начав в ивановском «Текстильщике». Также был главным тренером в «Амкаре», СКА (Хабаровск), «Уфе», «Шиннике», «Факеле» и «Кубани». В «Ленинградце» работает с 21 сентября, приняв команду на четвертом месте Второй лиги А.

Александр Шмарко известен по выступлениям за «Ротор» в 1990-е, до 2018-го ассистировал в штабе тульского «Арсенала».

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