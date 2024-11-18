На шестикратного чемпиона России по футболу совершили нападение

Комментатор Казанский: на чемпиона Евсеева напали с оружием в Астрахани

Шестикратный чемпион России по футболу, главный тренер клуба «Ленинградец» из Ленинградской области Вадим Евсеев стал жертвой нападения с применением холодного оружия. Об этом написал комментатор Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Казанский рассказал, что Евсеев позвонил ему лично и рассказал о нападении на него с использованием холодного оружия. Спортсмен уточнил, что это произошло в Астрахани.

«В данный момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции уже разбираются в деле. Больше деталей пока нет», — написал комментатор.