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10:55, 21 июня 2024Спорт

Грабители напали на обладателя «Золотого мяча» Баджо

Грабители напали на обладателя «Золотого мяча» Роберто Баджо в Италии
Роберто Баджо (в центре)

Роберто Баджо (в центре). Фото: Junji Kurokawa / AP

Обладатель «Золотого мяча» Роберто Баджо подвергся нападению грабителей в собственном доме в Италии. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Пятеро вооруженных людей ворвались в дом, связали экс-игрока и членов его семьи и заперли их в одной из комнат. Добычей злоумышленников стали часы, драгоценности и деньги. Спортсмен пытался противостоять нападавшим, но получил глубокое рассечение от удара рукояткой пистолета в голову.

Баджо смог выбраться из комнаты через 40 минут после ухода грабителей. Итальянец вызвал полицию, сейчас грабителей ищут.

Баджо получил «Золотой мяч» в 1993 году. В составе «Ювентуса» становился чемпионом Италии и обладателем Кубка УЕФА, а вместе со сборной Италии завоевывал серебро и бронзу чемпионата мира.

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      Алексей Гусев
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