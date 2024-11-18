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10:44, 18 ноября 2024Спорт

В МВД раскрыли подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

В МВД рассказали, что на Евсеева напали астраханцы 2002 и 2003 годов рождения
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Вадим Евсеев

Вадим Евсеев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На шестикратного чемпиона России по футболу и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева напали астраханцы 2002 и 2003 годов рождения. Подробности инцидента «Матч ТВ» раскрыли в управлении МВД России по Астраханской области.

Там добавили, что один из нападавших находится под следствием за мошеннические действия. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они подошли к представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку», — заявили в МВД.

Ранее Евсеев рассказал о самочувствии после пережитого нападения. Он отметил, что его зрение пока полностью не восстановилось.

Об инциденте первым сообщил комментатор Денис Казанский. Он рассказал, что Евсеев позвонил ему лично и рассказал о нападении на него с использованием холодного оружия.

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