Шестикратный чемпион России по футболу рассказал о самочувствии после пережитого нападения

Евсеев заявил, что его зрение после пережитого нападения пока не восстановилось

Шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», рассказал о самочувствии после пережитого нападения в Астрахани. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чувствую себя более‑менее, сейчас занимаемся следственными действиями. Восстановились ли глаза? Полностью пока нет», — заявил Евсеев. Он также затруднился ответить на вопрос о том, когда сможет вернуться к тренерской деятельности.

Ранее стало известно, что двоих нападавших на Евсеева и других сотрудников «Ленинградца» задержали. Полиция занялась выяснением мотивов злоумышленников.

О нападении на футболиста первым сообщил комментатор Денис Казанский. Он рассказал, что Евсеев позвонил ему лично и рассказал о нападении на него с использованием холодного оружия. Нападавшие также использовали газовый баллончик.