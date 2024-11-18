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09:30, 18 ноября 2024Спорт

Шестикратный чемпион России по футболу рассказал о самочувствии после пережитого нападения

Евсеев заявил, что его зрение после пережитого нападения пока не восстановилось
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, возглавляющий «Ленинградец», рассказал о самочувствии после пережитого нападения в Астрахани. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Чувствую себя более‑менее, сейчас занимаемся следственными действиями. Восстановились ли глаза? Полностью пока нет», — заявил Евсеев. Он также затруднился ответить на вопрос о том, когда сможет вернуться к тренерской деятельности.

Ранее стало известно, что двоих нападавших на Евсеева и других сотрудников «Ленинградца» задержали. Полиция занялась выяснением мотивов злоумышленников.

О нападении на футболиста первым сообщил комментатор Денис Казанский. Он рассказал, что Евсеев позвонил ему лично и рассказал о нападении на него с использованием холодного оружия. Нападавшие также использовали газовый баллончик.

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