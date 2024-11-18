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01:58, 18 ноября 2024Спорт

Раскрыты подробности нападения на шестикратного чемпиона России по футболу

Shot: нападавших на футболиста Евсеева было двое, они уже задержаны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Вадим Евсеев

Вадим Евсеев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападавших на шестикратного чемпиона России по футболу, главного тренера клуба «Ленинградец» Вадима Евсеева было двое, они уже задержаны и опрашиваются полицией. Подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Shot.

По его информации, нападение произошло в Астрахани поздним вечером, когда Евсеев и еще несколько сотрудников клуба возвращались в отель после матча с «Волгарем». Предварительно, двое мужчин попросили у спортсмена прикурить, а после отказа распылили ему в лицо газовый баллончик.

После этого началась потасовка, один из нападавших попытался ударить чемпиона ножом, однако ранение получил его спутник. Сотрудников клуба и Вадима Евсеева осмотрели врачи, а у агрессоров полицейские выясняют их мотивы.

О нападении на футболиста первым сообщил комментатор Денис Казанский. Он рассказал, что Евсеев позвонил ему лично и рассказал о нападении на него с использованием холодного оружия. Спортсмен уточнил, что это произошло в Астрахани.

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