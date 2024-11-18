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06:32, 18 ноября 2024Из жизни

Пенсионерки из Европы стали искать молодых любовников в Африке

Британские пенсионерки съехались в Гамбию в поисках молодых мужчин
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Пенсионерки из Европы и Великобритании стали искать любовь в Африке. Об этом пишет Daily Mirror.

Гамбия — небольшая страна в западной Африке и бывшая британская колония — за последние 30 лет превратилась в направление для секс-туризма, куда съехались состоятельные пенсионерки. Пожилые женщины, преимущественно британки, приезжают туда в поисках секс-каникул или чтобы найти мужчину помоложе. Проституция в Гамбии запрещена, поэтому обычно женщины оплачивают покупки любовников, закрывают счета в ресторанах или присылают им деньги после возвращения домой.

Необычную репутацию Гамбия получила после того, как туда из Великобритании стали летать рейсы бюджетных авиакомпаний, а турфирмы начали предлагать дешевые пакетные туры. Поскольку это бедная страна, местные молодые мужчины не упускают возможности немного улучшить свое материальное положение, вступая в романтические отношения со зрелыми европейками. В 2020 году даже вышел документальный фильм о секс-туризме в Гамбии — «Секс на пляже».

В 2022 году Абубакарр Камара, глава департамента туризма страны, выступил с просьбой о привлечении «качественных туристов», а не тех, кто «приезжает только ради секса», поскольку ему надоела репутация Гамбии как сексуального центра для зрелых европейских женщин. Тогда же в Гамбии были введены меры, призванные ограничить пожилых женщин в поисках молодых любовников. Однако ситуация не меняется — в Гамбию по-прежнему приезжают пенсионерки, которым хочется любви и страсти.

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