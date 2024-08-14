Молодо выглядящая 65-летняя невеста до самой свадьбы скрывала возраст от 40-летнего жениха

В Японии невеста до свадьбы скрывала от жениха, что на 25 лет старше его

В Японии жених лишь перед свадьбой узнал, что невеста на 25 лет старше него. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

33-летний Еситаки познакомился с Аки в баре, которым она владела. «После разговора с ней я обнаружил, что и у нее, и у меня первый брак был неудачен, мы оба в одиночку воспитываем детей и у нас много общих интересов», — рассказывает он. Вскоре знакомство переросло в отношения.

Аки с самого начала скрывала свой возраст и утверждала, что ей 44 года, хотя в действительности была гораздо старше. Поскольку она выглядела моложе своих лет, Еситаки ничего не подозревал. Аки понимала, что обман зашел слишком далеко, но ей не хватало духа, чтобы сказать правду. Однажды она специально оставила на столе свой паспорт и страховую карточку в надежде, что Еситаки увидит год ее рождения и признание не потребуется. Однако он не понял намек и мягко попросил ее убрать документы.

Спустя семь лет пара решила пожениться. Перед свадьбой Аки все же сказала Еситаки, что в действительности ей 65 лет. Она опасалась, что после этого он бросит ее, но этого не случилось. «Меня не волнует твой настоящий возраст, он не играет роли, — сказал он. — Важнее причина, из-за которой ты не говорила мне его раньше, чтобы тебе не пришлось волноваться из-за этого так долго».

После свадьбы они бросили работу и отправились в путешествие по Японии. Теперь у них собственный бизнес, связанный с чисткой кондиционеров.

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