Похоронное бюро предложило людям полежать в гробу за плату

В Японии людям предложили полежать в гробу и поразмышлять о жизни

Похоронное бюро в японском городе Фуццу открыло необычное кафе, в котором стоят гробы. Людям предлагают полежать в одном из них и поразмышлять о жизни, пишет South China Morning Post.

Расположенное на первом этаже похоронного бюро «кафе» открыли в сентябре 2024 года. Внутри стоят три гроба с уникальным дизайном — золотой, зеленый и желтый. «Кафе» находится в отдалении от зала прощаний. Плата за лежание в гробу составляет 2,2 тысячи иен (1,4 тысячи рублей).

48-летний глава похоронного бюро Китака Хирано рассказал, что вдохновением для создания «кафе» стал личный опыт потери — ему было 24 года, когда его отца внезапно не стало.

Большинство молодых людей думают о свадьбе, мало кто задумывается о похоронах. Однако каждый может по-разному относиться к подобному событию. Некоторые хотят закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы поразмышлять о том, как они хотят прожить то время отмеренное им время. Этот опыт также дает возможность переоценить свои отношения с семьей и близкими Китака Хирано глава похоронного бюро

«Кафе» пользуется популярностью. Часто приходят пары: они ложатся в гроб вдвоем и устраивают внутри фотосессии.

Ранее сообщалось, что в Японии появился необычный тренд с переодеванием в силиконовые костюмы в виде женщин.