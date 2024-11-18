Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:18, 18 ноября 2024Из жизни

Похоронное бюро предложило людям полежать в гробу за плату

В Японии людям предложили полежать в гробу и поразмышлять о жизни
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexander Denisenko / Shutterstock / Fotodom

Похоронное бюро в японском городе Фуццу открыло необычное кафе, в котором стоят гробы. Людям предлагают полежать в одном из них и поразмышлять о жизни, пишет South China Morning Post.

Расположенное на первом этаже похоронного бюро «кафе» открыли в сентябре 2024 года. Внутри стоят три гроба с уникальным дизайном — золотой, зеленый и желтый. «Кафе» находится в отдалении от зала прощаний. Плата за лежание в гробу составляет 2,2 тысячи иен (1,4 тысячи рублей).

48-летний глава похоронного бюро Китака Хирано рассказал, что вдохновением для создания «кафе» стал личный опыт потери — ему было 24 года, когда его отца внезапно не стало.

Большинство молодых людей думают о свадьбе, мало кто задумывается о похоронах. Однако каждый может по-разному относиться к подобному событию. Некоторые хотят закрыть крышку гроба на несколько минут, чтобы поразмышлять о том, как они хотят прожить то время отмеренное им время. Этот опыт также дает возможность переоценить свои отношения с семьей и близкими

Китака Хираноглава похоронного бюро
Материалы по теме:
В гробу видали Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
В гробу видалиВласть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
27 ноября 2018
Одной ногой в могиле Азиатские страны переполнены покойниками. Живым пришлось подвинуться
Одной ногой в могилеАзиатские страны переполнены покойниками. Живым пришлось подвинуться
12 июля 2018

«Кафе» пользуется популярностью. Часто приходят пары: они ложатся в гроб вдвоем и устраивают внутри фотосессии.

Ранее сообщалось, что в Японии появился необычный тренд с переодеванием в силиконовые костюмы в виде женщин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума предложила правительству комплекс «незамедлительных» мер по мигрантам. За что выступают депутаты?

      В России назвали три варианта ответа на удары дальнобойным оружием Запада

      56-летняя певица Валерия оголила бедра на новом фото

      ЕС поставил 1 миллион снарядов Украине с опозданием

      В российском регионе сработала система ПВО

      Россияне рассказали о планах в преддверии Нового года

      В Германии предупредили о риске создания коалиции войны против России

      Карпин выбрал россиянина для вручения «Золотого мяча»

      Приговор бывшей замминистра культуры Яриловой оставили в силе

      Россиян предупредили о неочевидном симптоме начавшейся деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше