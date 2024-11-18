После вооруженного нападения на шестикратного чемпиона России по футболу возбудили дело

Следствие возбудило дело после нападения на футболиста Евсеева в Астрахани

В Астрахани следствие возбудило дело после вооруженного нападения на шестикратного чемпиона России по футболу и главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

На знаменитого экс-футболиста Евсеева, его помощника Александра Шмарко и заместителя гендиректора команды, которые возвращались в гостиницу после матча, напали двое местных жителей 2002 и 2003 годов рождения на Адмиралтейской улице. Они, будучи пьяными, подошли к ним и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку — в лицо Евсееву брызнули перцовым баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, то достали нож и ударили его в лицо.

Нападавших задержали, а позднее заключили под стражу. Им может грозить до семи лет лишения свободы. Как оказалось, один из них находится под следствием за мошеннические действия.