Премьер Канады решил надавить на союзников по НАТО из-за Украины

CTV: Трюдо хочет надавить на союзников для вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил надавить на союзников на саммите «Большой двадцатки» (G20) с целью разрешить Украине вступить в НАТО. Об этом со ссылкой на источники в канадском правительстве сообщает телеканал CTV.

«Трюдо будет продавливать первый пункт "плана победы" [президента Украины Владимира] Зеленского, оказывая давление на союзников с целью предоставить Украине полноценное членство в НАТО», — указано в сообщении.

Утверждается, что Трюдо принял соответствующее решение на фоне разрешения США и других стран Запада наносить удары с территории Украины вглубь России при помощи западных ракет.

Ранее Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине. Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.