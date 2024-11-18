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21:24, 18 ноября 2024Мир

Премьер Канады решил надавить на союзников по НАТО из-за Украины

CTV: Трюдо хочет надавить на союзников для вступления Украины в НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил надавить на союзников на саммите «Большой двадцатки» (G20) с целью разрешить Украине вступить в НАТО. Об этом со ссылкой на источники в канадском правительстве сообщает телеканал CTV.

«Трюдо будет продавливать первый пункт "плана победы" [президента Украины Владимира] Зеленского, оказывая давление на союзников с целью предоставить Украине полноценное членство в НАТО», — указано в сообщении.

Утверждается, что Трюдо принял соответствующее решение на фоне разрешения США и других стран Запада наносить удары с территории Украины вглубь России при помощи западных ракет.

Ранее Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине. Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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