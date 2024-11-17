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02:12, 17 ноября 2024Мир

Трюдо заявил о важности взаимодействия между странами для завершения конфликта на Украине

Трюдо: завершение конфликта на Украине требует взаимодействия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Взаимодействие необходимо для завершения украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет ТАСС.

Так политик прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «Я думаю, что мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию на Украине, положить конец конфликтам по всему миру, а это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами», — уточнил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, позвонит ли он сам Путину, премьер-министр Канады заявил, что его уровень доверия «вероятно, находится на самом низком уровне». Джастин Трюдо также добавил, что Оттава продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку.

В сентябре Трюдо заявил, что Канада поддерживает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России дальнобойным оружием. Политик также подчеркнул, что Россия якобы «нарушает порядок, основанный на правилах». По его словам, из-за этого Оттава поддерживает Киев.

15 ноября канцлер Германии Шольц провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Инициатором диалога выступила ФРГ. В ходе беседы российский лидер заявил немецкому политику, что конфликт на Украине начался из-за агрессивной политики НАТО против России.

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