Президент Абхазии заявил о попытках обмана России оппозицией

Президент Абхазии Бжания: оппозиция пытается обмануть Россию

Оппозиция Абхазии демонстрирует свою лояльность России, хотя на самом деле подрывает все, что связывает два государства. Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания в интервью «Взгляду».

По его словам, все четыре года, пока он руководит государством, представители оппозиции «торпедируют» все, что связывает Абхазию с Россией. В качестве примеров он упомянул конфликт руководства и оппозиции Абхазии вокруг передачи России бывшей государственной дачи в Пицунде и упорное использование оппозиционерами риторики о «колонизации Абхазии со стороны России».

«Сейчас оппозиционеры клянутся руководству России в том, что они будут выполнять все соглашения. Пытаются столь дешевым приемом запутать людей», — заключил Бжания.

Ранее оппозиция Абхазии предложила компромисс Бжании. Митингующие согласились назначить исполняющим обязанности главы республики нынешнего вице-президента при условии, если пост премьер-министра займет кандидат от оппозиции.

