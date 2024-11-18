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04:23, 18 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиция Абхазии предложила компромисс президенту страны

Оппозиция Абхазии призвала назначить своего кандидата на пост премьера страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpov / Reuters

Митингующие В Абхазии согласились назначить исполняющим обязанности главы республики нынешнего вице-президента при условии, если пост премьер-министра займет кандидат от оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба предложил компромисс президенту страны Аслану Бжании.

«Если мы принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, то тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьера назначается человек от нас, компромиссная личность», — отметил он.

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