Оппозиция Абхазии предложила компромисс президенту страны

Оппозиция Абхазии призвала назначить своего кандидата на пост премьера страны

Митингующие В Абхазии согласились назначить исполняющим обязанности главы республики нынешнего вице-президента при условии, если пост премьер-министра займет кандидат от оппозиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба предложил компромисс президенту страны Аслану Бжании.

«Если мы принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остается действующий вице-президент, то тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьера назначается человек от нас, компромиссная личность», — отметил он.