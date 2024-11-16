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15:50, 16 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии назвал кандидата на свой пост в случае ухода в отставку

Бжания: в случае ухода в отставку Абхазией будет управлять вице-президент Гунба
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Аслан Бжания

Аслан Бжания. Фото: РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в случае ухода с поста до новых выборов страной будет управлять вице-президент Бадра Гунба, пишет ТАСС.

«Я готов назначить выборы, готов подать в отставку. Вице-президент будет управлять страной», — огласил он.

Днем в субботу, 16 ноября, Бжания приехал на встречу с жителями села Тамыш после протестов. До этого оппозиция потребовала отставки главы государства.

Условием для своего ухода с занимаемого поста Бжания назвал освобождения здания парламентами от протестующих. «Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сообщил он.

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