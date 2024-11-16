После протестов в Абхазии глава государства приехал на встречу с жителями страны

Президент Абхазии Бжания приехал на встречу с жителями села Тамыш

Глава Абхазии Аслан Бжания приехал на встречу с жителями села Тамыш после протестов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Бжания родился в селе Тамыш. Вместе с ним на встрече с гражданами примут участие главы администраций, депутаты парламента и местных собраний, а также спикер парламента Лаша Ашуба и министры.

Ранее сообщалось, что оппозиция передала президенту Абхазии Бжании требование уйти в отставку. Новая волна протестов в Абхазии началась 15 ноября. Протестующие требовали отставки президента, при этом активисты выступали за продолжение союзнических отношений с Москвой.

