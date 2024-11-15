Президент Абхазии получил требование уйти в отставку от оппозиции

Оппозиция передала президенту Абхазии Аслану Бжании требование уйти в отставку. Об этом заявил представитель оппозиционного координационного штаба, передает ТАСС.
Уточняется, что глава республики взял время на раздумье.
15 ноября началась новая волна протестов в Абхазии. Протестующие требуют отставки президента. При этом активисты выступают за продолжение союзнических отношений с Москвой.
Позднее в МИД России заявили, что протесты в республике являются отражением внутриполитических противоречий. В ведомстве также назвали ситуацию кризисной. Отмечалось, что это тормозит развитие государства.