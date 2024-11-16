Президент Абхазии назвал условия своего ухода в отставку

Бжания назвал освобождение здания парламента условием своего ухода

Президент Абхазии Аслан Бжания в субботу, 16 ноября, назвал условия своего ухода в отставку. Его слова приводит РИА Новости. Глава республики заявил, что для этого протестующие должны освободить здание парламента.

«Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — сказал он.

Массовые акции протеста начались в городе Сухум 12 ноября на фоне задержания оппозиционеров, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения республики с Россией.

Накануне, 15 ноября, сторонники оппозиции потребовали отставки президента Бжании. При этом представители оппозиции Абхазии исключили применение силы для того, чтобы добиться отставки действующего главы государства.