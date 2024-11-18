Президент Грузии подаст иск в Конституционный суд о фальсификации выборов

19 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена подать иск в Конституционный суд о фальсификации выборов. Об этом сообщает ТАСС.
Она сообщила, что подаст иск в связи с нарушением тех двух конституционных принципов, которые касаются тайны голосования и всеобщности.
Ранее Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы, комментируя итоговые данные Центризбиркома о прошедшем голосовании. По ее словам, провести новые парламентские выборы необходимо, чтобы выйти из политического кризиса, в котором оказалась Грузия.