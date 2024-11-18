Президент Грузии прокомментировала итоговые результаты парламентских выборов

Президент Грузии Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы, комментируя итоговые данные Центризбиркома о прошедшем голосовании. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я предлагаю следующее. Первое, это новые выборы», — сказала она и добавила, что новые выборы должны состоятся после того, как будет укомплектован новый состав избирательной комиссии, и все процедуры по голосованию будут исправны.

По словам президента, провести новые парламентские выборы необходимо, чтобы выйти из политического кризиса, в котором оказалась республика. Она подчеркнула, что не признает итоги выборов в парламент страны и призвала граждан продолжать протесты.

Ранее в Тбилиси представители оппозиции устроили шествие против результатов парламентских выборов в республике. Они планировали дойти до здания парламента страны.