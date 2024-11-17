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18:40, 17 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии оппозиция устроила шествие против результатов парламентских выборов

В Тбилиси оппозиция устроила шествие против результатов парламентских выборов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Тбилиси представители грузинской оппозиции устроили шествие против результатов парламентских выборов в республике. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, группы оппозиционеров собрались у парка Ваке, здания Федерации футбола Грузии и станции метро «Марджанишвили». Уточняется, что протестующие планируют дойти до здания парламента страны.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По итогам обработки бюллетеней с 3085 участков более 54 процентов голосов получила правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов, заявив об их тотальной фальсификации. После этого прокуратура республики вызвала главу государства на допрос для предоставления доказательств возможного мошенничества в ходе голосования.

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