В Грузии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах

В Грузии началось голосование на парламентских выборах

В субботу, 26 октября, избирательные участки открылись в Грузии для голосования на парламентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Центральной избирательной комиссии, в выборах принимают участие 3 508 294 гражданина.

В парламент Грузии избираются 150 депутатов. Выборы проходят полностью по пропорциональной системе — партии смогут попасть в парламент, если наберут не менее 5 процентов голосов.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о готовящемся государственном перевороте после выборов 26 октября. По его словам, поводом для беспорядков станут действия наблюдательных неправительственных организаций. При этом премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что у оппозиции в Грузии отсутствуют ресурсы для организации беспорядков в стране после парламентских выборов.