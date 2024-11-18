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08:35, 18 ноября 2024Бывший СССР

При атаке БПЛА ВСУ на маршрутку в Горловке пострадали десять человек

Мэр Горловки Приходько рассказал о десяти раненых при атаке БПЛА на маршрутку
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал Prikhodko1970

В результате атаки украинского БПЛА на маршрутное такси в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пострадали десять человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти», — написал чиновник. Как мэр сообщал раньше, атака произошла на улице Жукова.

В конце октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в Горловке, который был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам чиновника, средства РЭБ были включены и работали исправно, а ВСУ применили «тихую атаку».

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