При атаке БПЛА ВСУ на маршрутку в Горловке пострадали десять человек

Мэр Горловки Приходько рассказал о десяти раненых при атаке БПЛА на маршрутку

В результате атаки украинского БПЛА на маршрутное такси в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пострадали десять человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти», — написал чиновник. Как мэр сообщал раньше, атака произошла на улице Жукова.

В конце октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус в Горловке, который был оснащен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам чиновника, средства РЭБ были включены и работали исправно, а ВСУ применили «тихую атаку».