Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

ФСБ: житель Мариуполя раскаялся в своих призывах резать русских

В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

Начало событий в новости В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

Житель Мариуполя, которого задержали сотрудники ФСБ за призывы резать русских в соцсетях, раскаялся в своем поступке. Видео с его задержанием и раскаянием опубликовал штаб обороны Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как силовики врываются в квартиру подозреваемого. Мужчина говорит, что в украинских соцсетях он призвал организовывать расправу над русскими солдатами. По его словам, он не предполагал, что его могут вычислить и найти. Задержанный также посоветовал не повторять его поступок.

Ранее 18 ноября ФСБ сообщила о его задержании. В отношении мариупольца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.