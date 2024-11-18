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07:32, 18 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

ФСБ задержала жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими в соцсетях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя, который призывал к насилию над русскими в социальных сетях. Об этом сообщил штаб обороны Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

Предварительно, мужчина использовал аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, с помощью которого в публичном чате неоднократно призывал к насилию в отношении русских. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее в Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, призывавшего к насилию в отношении патриотов России.

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