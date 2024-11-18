В российском регионе задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

ФСБ задержала жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими в соцсетях

Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя, который призывал к насилию над русскими в социальных сетях. Об этом сообщил штаб обороны Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

Предварительно, мужчина использовал аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, с помощью которого в публичном чате неоднократно призывал к насилию в отношении русских. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее в Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, призывавшего к насилию в отношении патриотов России.