Раскрыт простой способ избавиться от осенней хандры

Диетолог Кованова: от межсезонной хандры избавят регулярные домашние тренировки

От межсезонной хандры избавят регулярные занятия спортом в домашних условиях, считает диетолог-нутрициолог София Кованова. Этот простой способ контролировать настроение и вес она раскрыла изданию aif.ru.

Кованова посоветовала включить в программу домашних тренировок миофасциальный релиз (то есть самомассаж роллом), суставную гимнастику и легкие силовые и кардиоупражнения. По ее словам, заниматься спортом надо минимум трижды в неделю — это поможет снять отечность и зажимы в мышцах, снять стресс и избавиться от осенней хандры.

Также диетолог предложила россиянам в холодное время года придерживаться суточной нормы калорийности. Подсчет калорий и умеренные физические нагрузки, как уверяет врач, позволят поддержать ментальное здоровье, а также не набрать вес или даже похудеть зимой.

Ранее тренер-нутрициолог, специалист по здоровому образу жизни Светлана Синиченко предупредила о вреде свежевыжатых соков и смузи. Она сообщила, что в отличие от цельных фруктов и овощей, эти напитки содержат много сахаров, которые могут привести к повышению уровня глюкозы в крови.