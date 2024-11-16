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06:36, 16 ноября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде свежевыжатых соков и смузи

Нутрициолог Синиченко: употребление свежевыжатых соков чревато перееданием
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Свежевыжатые соки и смузи стали популярными благодаря своей способности быстро насыщать организм витаминами и минералами, однако у них есть свои плюсы и минусы, о которых стоит знать перед тем, как включить их в свой рацион, рассказала тренер-нутрициолог, специалист по здоровому образу жизни Светлана Синиченко. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян о вреде напитков.

Эксперт отметила, что свежие фрукты и овощи содержат множество полезных веществ, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы, кожи, волос и ногтей. Это витамин С, калий, магний, железо и антиоксиданты. Нутрициолог также сообщила, что в отличие от цельных фруктов и овощей, соки быстрее усваиваются организмом, так как клетчатка частично удаляется при приготовлении, что может быть полезно для людей с проблемами пищеварения.

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Кроме того, смузи, содержащие большее количество клетчатки, чем соки, могут способствовать улучшению перистальтики кишечника и предотвращению запоров, поделилась Синиченко. А фрукты и ягоды богаты натуральными сахарами, которые дают быстрый заряд энергии, что особенно полезно утром или после тренировки.

При всем при этом даже натуральные фруктовые соки содержат много сахаров, которые могут привести к повышению уровня глюкозы в крови, обратила внимание эксперт. Особенно это касается сладких фруктов, таких как бананы, виноград и манго, уточнила она.

При изготовлении сока большая часть клетчатки теряется, что снижает чувство сытости и может привести к перееданию. Клетчатка также важна для поддержания здоровья пищеварительной системы

Светлана Синиченкотренер-нутрициолог

К тому же некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на определенные виды фруктов и ягод, предостерегла собеседница «Ленты.ру». А если употреблять слишком много соков и смузи вместо полноценных приемов пищи, можно получить дефицит белков, жиров и других важных нутриентов, подчеркнула она.

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«Пейте соки и смузи в умеренных количествах, сочетая их с другими продуктами питания, такими как орехи, семена, йогурт или творог. Старайтесь использовать разные виды фруктов, овощей и зелени, чтобы получать максимальное количество различных витаминов и минералов. Чтобы сделать напиток более сбалансированным, добавляйте протеиновый порошок, ореховую пасту или авокадо. Таким образом, свежевыжатые соки и смузи могут быть полезным дополнением к здоровому питанию, но важно помнить об их потенциальном вреде и соблюдать меру», — заключила Синиченко.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал «Ленте.ру» о высокой концентрации токсинов в томатном соке.

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