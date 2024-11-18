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08:42, 18 ноября 2024Мир

Раскрыты новые подробности ликвидации летчика-предателя Кузьминова

Politico: летчик-перебежчик Кузьминов был застрелен двумя нападавшими
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году российский военный вертолет Ми-8, был застрелен двумя нападавшими на парковке. Об этом сообщает газета Politico.

По данным издания, многие детали ликвидации Кузьминова остаются туманными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом, в котором жил летчик-предатель. В публикации сообщается, что мужчина пытался убежать от нападавших, а затем упал на землю.

Газета также отмечает, что двое неизвестных попытались скрыться с места событий на автомобиле, который, предположительно, принадлежал самому летчику. Покидая парковку, нападавшие переехали тело Кузьминова. По данным Гражданской гвардии Испании, машина была позже обнаружена сгоревшей в 20 километрах от города.

11 ноября стало известно, что тело Кузьминова похоронено в безымянной могиле на юге Испании.

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