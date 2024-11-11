Стало известно о месте захоронения летчика-перебежчика Кузьминова

CBS: угнавший Ми-8 летчик Кузьминов похоронен в безымянной могиле в Испании

Тело летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8, похоронено в безымянной могиле на юге Испании. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«По странному стечению обстоятельств, летом в социальных сетях появились фотографии, на которых был запечатлен человек, похожий на Кузьминова на авиашоу. (...) Вероятно, это был украинский разведчик, носивший маскировку. (...) Тело настоящего летчика Кузьминова похоронено в безымянной могиле на юге Испании», — передает телеканал.

По мнению авторов материала, Киев проводил кампанию по дезинформации для того, чтобы «заставить весь мир думать, якобы Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину».

20 февраля испанская полиция подтвердила, что Кузьминов был убит в провинции Аликанте.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и направился на территорию Украины в августе 2023 года. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

