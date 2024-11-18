Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:04, 18 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты планы украинских спецслужб по вербовке россиян для диверсий на объектах ТЭК

ТАСС: украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий на объектах ТЭК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

Украинские спецслужбы проводят вербовку россиян для совершения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российских спецслужбах.

По его словам, за незначительное вознаграждение гражданам, в том числе и несовершеннолетним, предлагается совершать поджоги. Такие предложения поступают от украинских спецслужб через мессенджеры, в которых создаются специальные сообщества. Помимо диверсий россиян вовлекают в противоправную деятельность по сбору чувствительной информации об оборонном потенциале и объектах энергетики России.

Источник отметил, что несмотря на происки противника ТЭК и транспортная инфраструктура страны работают в бесперебойном режиме.

17 ноября Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Украины Николая Марченко по обвинению в попытке поджога покрышек в доме на Дунайском проспекте.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

      Названа причина пожара в российской больнице

      Google оштрафовали в России

      Рецидивист с ВИЧ под наркотиками напал на российского врача и пытался ее изнасиловать

      В Москве закрыли школу с почти полусотней отравившихся детей

      В девелопере «Самолет» сменился генеральный директор

      Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество с террористами

      Актриса села в самолет с ползающими по голове вшами и прослыла в сети отвратительной

      Певицу Бьянку экстренно прооперировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше