Раскрыты планы украинских спецслужб по вербовке россиян для диверсий на объектах ТЭК

ТАСС: украинские спецслужбы вербуют россиян для диверсий на объектах ТЭК

Украинские спецслужбы проводят вербовку россиян для совершения диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в российских спецслужбах.

По его словам, за незначительное вознаграждение гражданам, в том числе и несовершеннолетним, предлагается совершать поджоги. Такие предложения поступают от украинских спецслужб через мессенджеры, в которых создаются специальные сообщества. Помимо диверсий россиян вовлекают в противоправную деятельность по сбору чувствительной информации об оборонном потенциале и объектах энергетики России.

Источник отметил, что несмотря на происки противника ТЭК и транспортная инфраструктура страны работают в бесперебойном режиме.

17 ноября Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Украины Николая Марченко по обвинению в попытке поджога покрышек в доме на Дунайском проспекте.