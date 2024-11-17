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02:14, 17 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе арестовали поджигателя с Украины

Уроженца Украины Марченко арестовали из-за попытки поджога покрышек в Петербурге
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать уроженца Украины Николая Марченко по обвинению в попытке поджога покрышек в доме на Дунайском проспекте. Мужчина признался, что сделал это ради денег, передает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Согласно материалам дела, Марченко разместил шину на шестом этаже дома и попытался поджечь с применением дизельного масла. Довести задуманное до конца ему не удалось. Его задержали 15 ноября.

Мужчина объяснил, что находился в поиске подработки, нашел заказчика, который поручил ему преступное дело и пообещал вознаграждение в виде 1 тысячи долларов. Марченко дали инструкции, согласно которым он должен был совершить поджог и снять все на телефон. После того, как он положил горящую перчатку на шину, он сбежал.

Результат не устроил заказчика и он попросил переделать, а когда злоумышленник потребовал оплаты, ему перевели 1 тысячу рублей. Марченко пообещал совершить второй поджог на следующий день, но передумал.

Обвиняемого заключили под стражу до 14 января 2025 года.

Ранее ФСБ показала кадры с задержанием троих россиян за попытку диверсии на железной дороге в Челябинске. Фигуранты объяснили, что пошли на это, чтобы заработать денег. В СК заявили, что они действовали в интересах Украины.

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