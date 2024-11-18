Рецидивист с ВИЧ под наркотиками напал на российского врача и пытался ее изнасиловать

В Тюмени суд дал 4 года и 1 месяц рецидивисту с ВИЧ за нападение на врача

Калининский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам и одному месяцу лишения свободы 45-летнего рецидивиста, напавшего на врача СПИД-центра и пытавшегося ее изнасиловать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Осужденный должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Суд установил, что дважды ранее судимый мужчина, у которого был выявлен ВИЧ, пропустил лечение антиретровирусными препаратами. Днем 8 октября 2023 года к нему домой пришла врач, чтобы пригласить пациента на прием в СПИД-центр. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, но вел себя адекватно. Врач через порог квартиры сообщила ему о необходимости прийти в медучреждение, а когда развернулась и пошла к лифту, он преградил ей дорогу и пригласил к себе.

Попятившись назад, женщина упала на пол, а злодей схватил ее за ремень и потащил в квартиру. При этом он угрожал жертве шприцом. Однако женщина отбивалась изо всех сил, кричала и звала на помощь.

Напавший закрывал ей рот рукой, а потом намотал на руку ее волосы и потащил в свою квартиру, собираясь там изнасиловать. На крики о помощи вышел сосед из квартиры на лестничной клетке, но напавший сказал ему, что врач его девушка, которая впала в истерику. Рецидивист разбил лицо женщине, бил ее ногами по телу. Отпустил он ее, когда из лифта вышел случайный человек.

Врач спустилась к служебной машине, где она рассказала о налете водителю. Вызванные полицейские оперативно прибыли на место и задержали напавшего, который успел вломиться к соседке и спрятаться там.

25 сентября сообщалось, что в Таганском районе Москвы мужчина напал на врачей скорой помощи.