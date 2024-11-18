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02:13, 18 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о продвижении российских войск к Малой Токмачке в Запорожской области

Рогов: российские военные продвинулись к Малой Токмачке в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные улучшили позиции на ореховском направлении в Запорожской области, продвинувшись от Новопокровки к контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ) Малой Токмачке. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, российские войска улучшили позиции по переднему краю и отодвинули линию фронта.

«Есть продвижение от района Новопокровки на запад и северо-запад от данного населенного пункта в сторону Малой Токмачки», — подчеркнул Рогов.

Ранее в селе Малая Токмачка под Ореховом были уничтожены склады ВСУ с боеприпасами для артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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