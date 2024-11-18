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06:14, 18 ноября 2024Экономика

Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги заблаговременно

Депутат Госдумы Школкина назвала более выгодной заблаговременную оплату налогов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Надежда Школкина

Надежда Школкина. Фото: пресс-служба Госдумы Росcии / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф. Ее слова приводит РИА Новости.

Школкина напомнила россиянам о необходимости заплатить налоги заблаговременно и назвала это решение более выгодным. Она подчеркнула, что налоги не прощают небрежного отношения к себе и могут превратиться в серьезные штрафы.

«Чтобы такого не случилось с вами, лучше заплатить налоги заблаговременно. <...> Да и сделать это сейчас можно максимально комфортно, в том числе через личный кабинет ФНС», — отметила депутат.

Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц в России истекает 2 декабря.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рекомендовал россиянам до 1 декабря оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Уведомления об оплате налогов на квартиру, автомобиль или земельный участок за прошлый год должны прийти до 20 октября.

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