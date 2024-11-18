Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги заблаговременно

Депутат Госдумы Школкина назвала более выгодной заблаговременную оплату налогов

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф. Ее слова приводит РИА Новости.

Школкина напомнила россиянам о необходимости заплатить налоги заблаговременно и назвала это решение более выгодным. Она подчеркнула, что налоги не прощают небрежного отношения к себе и могут превратиться в серьезные штрафы.

«Чтобы такого не случилось с вами, лучше заплатить налоги заблаговременно. <...> Да и сделать это сейчас можно максимально комфортно, в том числе через личный кабинет ФНС», — отметила депутат.

Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц в России истекает 2 декабря.

Ранее депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рекомендовал россиянам до 1 декабря оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Уведомления об оплате налогов на квартиру, автомобиль или земельный участок за прошлый год должны прийти до 20 октября.