Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги заблаговременно

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф. Ее слова приводит РИА Новости.
Школкина напомнила россиянам о необходимости заплатить налоги заблаговременно и назвала это решение более выгодным. Она подчеркнула, что налоги не прощают небрежного отношения к себе и могут превратиться в серьезные штрафы.
«Чтобы такого не случилось с вами, лучше заплатить налоги заблаговременно. <...> Да и сделать это сейчас можно максимально комфортно, в том числе через личный кабинет ФНС», — отметила депутат.
Срок уплаты транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц в России истекает 2 декабря.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рекомендовал россиянам до 1 декабря оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Уведомления об оплате налогов на квартиру, автомобиль или земельный участок за прошлый год должны прийти до 20 октября.