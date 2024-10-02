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12:20, 2 октября 2024Экономика

Депутат посоветовал россиянам поберечь нервы и оплатить налоги

Депутат Чаплин: налоги по недвижимости и транспорту важно закрыть до 20 октября

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Россиянам до 1 декабря необходимо оплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» россиянам напомнил депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Уведомления об оплате налогов на квартиру, автомобиль или земельный участок за прошлый год должны прийти до 20 октября. Требование об оплате будет направлено в личный кабинет россиянина на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) либо придет по почте. Также россиянину может прийти уведомление о необходимости доплаты НДФЛ за прошлый год. Такая информация может быть включена в уведомление об имущественных налогах, добавил Чаплин. Если напоминание не пришло, рекомендуется обратиться в налоговый орган. Доплата по НДФЛ может быть начислена, если проценты по вкладам превысили 150 тысяч рублей за 2023 год либо если совокупный доход превысил 5 миллионов рублей за год.

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Если налоги не оплатить вовремя, это приведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Чаплин рекомендовал россиянам «сэкономить время и нервы» и оплатить налоги вовремя.

Ранее владельцам недвижимости напомнили, что ее можно лишиться из-за просрочки платежей по ипотеке, неуплаты за коммунальные услуги, а также из-за незаконной перепланировки помещения, недействительной сделки по покупке жилья, использования его не по назначению или признания дома аварийным.

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      Мария Черкасова
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