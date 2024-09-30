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14:14, 30 сентября 2024Экономика

Собственникам назвали причины лишения квартиры

Собственникам напомнили о риске лишения квартиры из-за просрочки по ипотеке

Собственников могут лишить жилья за просрочки по ипотеке, а также по нескольким другим причинам, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

Лишение собственности грозит россиянам, которые не платят по ипотеке три месяца и дольше, напомнила юрист по вопросам недвижимости юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Хорошавцева. Риск остаться без жилья остается, даже если это единственная недвижимость россиянина, он имеет инвалидность и прописал детей в квартире.

Основанием для выселения может также стать невыплата коммунальных платежей в течение более чем шести месяцев, указала риелтор Ольга Фролова. При этом им должны предоставить другое жилое помещение по договору социального найма, добавила Хорошавцева.

Другие причины, по которым собственник может лишиться жилья — ситуация, когда владелец не может расплатиться с кредиторами, незаконная перепланировка помещения, недействительная сделка по покупке жилья, использование его не по назначению, а также признание дома аварийным.

Ранее россиянам назвали опасности приобретения жилья в лизинг. По словам председателя комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Юлии Максимович, этот метод опасен тем, что россиянин рискует остаться без жилья.

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      Мария Черкасова
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