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18:23, 18 ноября 2024Экономика

Россияне раскрыли траты на украшение квартиры к Новому году

Большинство россиян тратит на новогодний декор до 3000 рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На украшение дома или квартиры к Новому году большинство россиян (67 процентов) тратят до 3000 рублей. Расходы на праздничный декор раскрыли участники исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Ремонт со СберУслугами», результаты которого приводит «Газета.ru».

Еще 18 процентов привыкли отдавать за украшения от 4 до 5 тысяч рублей, 6 процентов — от 6 до 10 тысяч рублей, 4 процента — от 10 до 15 тысяч рублей, а 5 процентов — более 15 тысяч рублей.

Для 47 процентов респондентов праздничное оформление жилья является традицией. При этом 26 процентов россиян уточнили, что используют для этого минимум украшений и гирлянд. Около 6 процентов опрошенных украшают дом ради детей, а 18 процентов привыкли праздновать в спокойной обстановке без лишнего декора.

Ранее россиян предупредили, что искусственная новогодняя елка может оказаться токсичной и пожароопасной. По словам специалистов, важно обращать внимание на материал изделия. Долговечными и без неприятного запаха будут елки из литой резины и полимерного пластика на проволочном каркасе.

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