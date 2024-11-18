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19:55, 18 ноября 2024Моя страна

Россиянин выиграл миллион в лотерею и отдал деньги жене

Житель Калининградской области выиграл миллион рублей в лотерею
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Калининградской области выиграл миллион рублей в лотерею и отдал деньги жене. Об этом пишет kp.ru.

Организаторы розыгрыша рассказали, что россиянин приобрел билет по просьбе бабушки. Еще несколько он решил взять для себя.

Отмечается, что именно его личный билет оказался выигрышным. Теперь мужчина собирается полететь в Москву, чтобы оформить крупный выигрыш.

Имя счастливчика держится в секрете. Своим родственникам он сказал, что едет в столицу по делам. Выигранные средства мужчина планирует отдать супруге.

Ранее житель Курганской области Денис Клещев выиграл в лотерею миллионы рублей. В общей сложности россиянин получил 3 миллиона рублей. Отмечается, что счастливчик работает электромонтером.

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