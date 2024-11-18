Россиянка описала популярный город Европы фразой «вода в каналах реально воняет»

Российская путешественница побывала в итальянской Венеции и раскрыла неприятные факты об этом городе. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание россиянка, — отсутствие скамеек и мест для отдыха в центре. По ее словам, людям, в том числе детям и пожилым, из-за этого приходится сидеть на брусчатке, лестницах, парапетах и у подножия достопримечательностей.

Автор публикации также пожаловалась на зловоние в городе. «Вода в каналах Венеции реально воняет. Неприятный запах чувствуется практически все время: когда гуляешь возле водоема, катаешься на трамвае или даже если сидишь в кафе у воды, запах тины неизбежен», — описала свой опыт россиянка.

Еще одно разочарование блогерши — толпы туристов и огромные очереди. «Узкие улицы города и топовые заведения моментально заполняются, особенно в центре, в обеденное время. Будьте к этому морально готовы», — предупредила она.

Кроме того, автор рассказала, что в местных ресторанах часто взимается дополнительная плата за обслуживание, которая называется коперто. Эта сумма автоматически добавляется к счету и обычно составляет от двух до пяти евро (примерно от 211 до 528 рублей) с человека. «Этот факт может огорчить неподготовленного туриста, который не рассчитывал на всякие доплаты», — посетовала она.

Ранее другая российская туристка побывала на итальянском острове Сицилия и описала местную еду фразой «это просто отвратительно». По ее словам, в основном там все едят только хлеб.